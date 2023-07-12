​Месси: «Знаю, что это последние годы карьеры»

Звёздный Лионель Месси ответил на вопросы своих партнёров по сборной Аргентины. Пауло Дибала спросил, думает ли Месси о том, чего он достиг.

«Когда ты постоянно соревнуешься, когда ставишь перед собой новые цели, то мало ценишь свои достижения. Я нахожусь на таком этапе карьеры, когда мне нравится всё происходящее, и когда я гораздо больше всё ценю, потому что знаю, что это последние годы карьеры.

Думаю, что когда я завершу карьеру, то оценю всё, чего достиг, гораздо сильнее. Особенно то, что я стал чемпионом мира», - сказал Месси TV Publica.

Напомним, что 36-летний Лионель Месси теперь будет выступать за «Интер Майами».

​Месси ответил, когда уйдёт из сборной Аргентины