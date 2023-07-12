​Месси ответил, когда уйдёт из сборной Аргентины

Звёздный нападающий Лионель Месси ответил на вопрос о том, когда он уйдёт из сборной Аргентины.

«Честно говоря, я не знаю, до какого момента буду играть за сборную. Думаю, это произойдёт тогда, когда это должно произойти. После того, как недавно мы всего добились, остаётся только наслаждаться выступлениями за Аргентину. Бог скажет, когда настанет момент уходить.

По логике, учитывая возраст, это будет скоро. Но точно я сказать не могу. Нам посчастливилось выиграть чемпионат мира и Кубок Америки. Пришло время наслаждаться», - рассказал Месси TV Publica.

В конце июня Лионелю Месси исполнилось 36 лет. Новым клубом аргентинского форварда стал «Интер Майами».