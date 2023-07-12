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США. МЛС

Месси прибыл в США для подписания контракта с «Интер Майами»

12 Июля 2023 • 08:14 Комментировать

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и «ПСЖ» Лионель Месси прибыл в США для подписания трудового соглашения с «Интер Майами», об этом рапортует ESPN.

В ближайший уик-энд стороны официально оформят сделку. Ранее сообщалось, что срок контракта между сторонами будет рассчитан на 2,5 года. Заработная плата 36-летнего аргентинца в клубе из Флориды составит порядка 60 миллионов долларов.

Последние два сезона Лионель провел в составе французского «ПСЖ». За парижский коллектив нападающий сыграл 75 поединков во всех турнирах, записав на свой счет 32 забитых мяча и 35 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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