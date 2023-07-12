Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Болельщик проехал 2000 км ради Месси, но не застал его на стадионе

12 Июля 2023 • 01:23 Комментировать

Аргентинский поклонник футбола, прознав о том, что Лионель Месси перебрался в американскую серию МЛС, решил проведать его и собрался в путешествие длиной в 2000 километров (естественно, не из Аргентины - она находится много дальше).

Для этого он выбрал игру «Интера Майами» против «Филадельфии», но не учел одного - Месси пока что в отпуске и к своему клубу пока что не присоединился. Потому, попав на стадион, он был вынужден проглотить горькую пилюлю - Месси там просто физически не было, ни на поле, ни где-либо еще.

Все, что осталось неудачливому поклоннику - это нарисовать от руки плакат и изложить в нем суть своего горя. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.07.23 в 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати Цинциннати
2.21 3.65 3.00
Видео
13.07.23 в 02:30
Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Июля
01:23 · США. МЛС
Болельщик проехал 2000 км ради Месси, но не застал его на стадионе
01:10 · США. МЛС
Бекхэм помог аргентинскому художнику нарисовать мурал с Месси в Майами
11 Июля
21:32 · Испания. Ла Лига
Лапорта объяснил, почему Месси перешёл в «Интер Майами», а не в «Барселону»
17:05 · США. МЛС
Руни: Месси постарается сделать «Интер Майами» конкурентоспособным
16:17 · Италия. Серия А
Альба может не воссоединиться с Месси
15:57 · США. МЛС
​Месси показал семейное фото фото
13:57 · США. МЛС
Руни оценил трансфер Месси в МЛС
03:27 · США. МЛС
Руни протянул руку помощи Сигурдссону
10 Июля
23:02 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» из Мёнхенгладбаха продолжает переговоры по трансферу игрока «Цинциннати» слухи
00:44 · Англия. Премьер-лига
Каземиро: «Нельзя не любить Месси, если ты любишь футбол»
09 Июля
22:24 · США. МЛС
В МЛС требуют оберегать ноги Месси от фолов
15:01 · США. МЛС
«Интер Майами» упустил победу над «Ди Си Юнайтед», дважды ведя в счёте по ходу встречи
08 Июля
13:49 · Франция. Лига 1
Клубы МЛС проявляют интерес к Неймару, Энрике пытается сохранить игрока
12:53 · США. МЛС
​«Интер Майами» сообщил вероятную дату презентации Месси
10:10 · США. МЛС
В США выпустили пиво в честь трансфера Месси
Все новости
Рекомендуем