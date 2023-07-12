Болельщик проехал 2000 км ради Месси, но не застал его на стадионе

Аргентинский поклонник футбола, прознав о том, что Лионель Месси перебрался в американскую серию МЛС, решил проведать его и собрался в путешествие длиной в 2000 километров (естественно, не из Аргентины - она находится много дальше).

Для этого он выбрал игру «Интера Майами» против «Филадельфии», но не учел одного - Месси пока что в отпуске и к своему клубу пока что не присоединился. Потому, попав на стадион, он был вынужден проглотить горькую пилюлю - Месси там просто физически не было, ни на поле, ни где-либо еще.

Все, что осталось неудачливому поклоннику - это нарисовать от руки плакат и изложить в нем суть своего горя.