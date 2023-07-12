Бекхэм помог аргентинскому художнику нарисовать мурал с Месси в Майами

В Майами появился первый мурал в честь Лионеля Месси, который вскоре начнет выступления в местном «Интере». Его за десять дней нарисовал муже известный специалист этих дел Максимилиано Баньяско, который, как уточняет , работал по тринадцать часов в день, чтобы успеть.

Более того, как каком-то этапе к делу подключился и сам Дэвид Бекхэм, который нарисовал Лионелю зубы. Теперь осталось выяснить, понравится ли самому Лионелю новое граффити.

Напомним, что Лионель переходит в «Интер Майами» после двух неоднозначных сезонов во французском «ПСЖ», в который перебрался в 2021 году.