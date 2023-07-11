Руни: Месси постарается сделать «Интер Майами» конкурентоспособным

Рулевой «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни поделился комментарием о переходе аргентинского нападающего Лионеля Мессии в «Интер Майами».

«Месси постарается помочь своей новой команде стать более конкурентоспособной. Он сделает МЛС интереснее», — цитирует Руни Sky Sports.

Напомним, этим летом 36-летний Месси перебрался в «Интер Майами» из «ПСЖ» на правах свободного агента.

Ранее появилась информация о том, что презентация Месси в качестве игрока «Интер Майами» состоится 16 июля. Помимо аргентинской звезды, американский клуб может представить полузащитника Серхио Бускетса и защитника Жорди Альбу.