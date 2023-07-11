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США. МЛС

​Месси показал семейное фото фото

11 Июля 2023 • 15:57 Комментировать

Лионель Месси продолжает наслаждаться отпуском в семейном кругу. Звёздный футболист опубликовал в социальных сетях фотографию с супругой Антонеллой Рокуццо и сыновьями.

Напомним, что Месси будет играть за «Интер Майами». Дебют звёздного аргентинца за клуб МЛС ожидается во второй половине июля. Последние два сезона Лионель провёл в «ПСЖ», но он решил не продлевать контракт с грандом Лиги 1.

Лионель Месси считается главным претендентом на получение «Золотого мяча» в 2023 году. Полгода назад форвард стал чемпионом мира со сборной Аргентины. В финале «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Антонелла Рокуццо
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