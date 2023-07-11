Руни оценил трансфер Месси в МЛС

Легендарный английский форвард Уэйн Руни поделился мнением о трансфере нападающего Лионеля Месси в МЛС.

«Это великолепная сделка для лиги. Месси привлечет внимание к МЛС во всех уголках мира, ведь он является, наверное, лучшим футболистом в истории футбола. Уверен, что не только фанаты, но и тренеры, а также игроки других команды рады его переходу», - передает слова Руни Sky Sports.

Месси в начале июня присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента. Заработная плата 36-летнего аргентинца в клубе из Флориды составит 60 миллионов долларов. Его контракт рассчитан до конца 2025 года.