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США. МЛС

Руни протянул руку помощи Сигурдссону

11 Июля 2023 • 03:27 Комментировать

Бывший игрок исландской сборной и целого ряда английских клубов Гильфи Сигурдссон возвращается на поле после темной истории с обвинением в педофилии, имевшей место в бытность его игроком «Эвертона». Из-за этого от него ушла супруга, он лишился места в клубе, но в США, видимо, не особо обеспокоены сомнительным прошлым Сигурдссона,

Впрочем, надо признать, что в апреле суд оправдал Гильфи, так что сейчас он хочет вернуть все то, что важно для его жизни. В том числе и футбол - пригласил к себе его Уэйн Руни в «ДС Юнайтед», протянувший руку помощи в сложный момент. Друг познается... в МЛС. И в нашей стране это тоже, кстати, хорошо знают. 

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни ДС Юнайтед Гильфи Сигурдссон
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