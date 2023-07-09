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США. МЛС

В МЛС требуют оберегать ноги Месси от фолов

09 Июля 2023 • 22:24 Комментировать

Лионель Месси будет выступать в североамериканском чемпионате, и там уже слышны голоса, которые требуют наделить Месси особым статусом - таким, каким был в последние годы карьеру у легендарного Майкла Джордана. Один из тренеров серии уже потребовал относиться к Лионелю должным образом, прекрасно понимая, что Лео станет для МЛС «золотой курочкой».

Ему вторит и арбитр Роберт Сибиджи, напомнивший о том, что особым статусом в свое время пользовался и Дэвид Бекхэм, и Златан Ибрагимович. Теперь то же самое необходимо Лионелю, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Майкл Джордан
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