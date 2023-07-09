В МЛС требуют оберегать ноги Месси от фолов

Лионель Месси будет выступать в североамериканском чемпионате, и там уже слышны голоса, которые требуют наделить Месси особым статусом - таким, каким был в последние годы карьеру у легендарного Майкла Джордана. Один из тренеров серии уже потребовал относиться к Лионелю должным образом, прекрасно понимая, что Лео станет для МЛС «золотой курочкой».

Ему вторит и арбитр Роберт Сибиджи, напомнивший о том, что особым статусом в свое время пользовался и Дэвид Бекхэм, и Златан Ибрагимович. Теперь то же самое необходимо Лионелю, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.