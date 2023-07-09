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США. МЛС

«Интер Майами» упустил победу над «Ди Си Юнайтед», дважды ведя в счёте по ходу встречи

09 Июля 2023 • 15:01 Комментировать
Ди Си Юнайтед
2:2
Интер Майами
окончен

«Интер Майами», в который не так давно перешёл знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси, упустил победу над «Ди Си Юнайтед»

Как сообщает «Плеймейкер», первый тайм завершился без забитых мячей, однако во второй половине встречи «Интер Майами» дважды выходил вперёд, но в обоих случаях пропускал ответный мяч. Игра завершилась с ничейным счётом 2:2.

Отметим, что в последний раз «Интер Майами» одерживал победу 14 мая, после чего новая команда Месси потерпела семь поражений и трижды сыграла вничью. Сейчас коллектив из Флориды занимает предпоследнее 28-е место в турнирной таблице чемпионата МЛС, набрав 18 очков в 21 проведённом матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Ди Си Юнайтед Интер Майами
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