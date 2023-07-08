​«Интер Майами» сообщил вероятную дату презентации Месси

«Интер Майами» проинформировал журналистов о том, что в воскресенье, 16 июля, произойдёт «крупное событие». Клуб МЛС пока не раскрывает детали, но, вероятно, речь идёт о презентации Лионеля Месси, пишет портал Goal.

Мероприятие стартует 16 июля в 20:00 по местному времени (13:00 по Москве). Издание Daily Mail утверждает, что «Интер Майами» в этот день представит не только Лионеля Месси, но и Серхио Бускетса и Жорди Альбу.

Напомним, что Лионель Месси перебрался в «Интер Майами» после двух сезонов в «ПСЖ». Звёздный аргентинец решил не продевать контракт в Париже.

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