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США. МЛС

В США выпустили пиво в честь трансфера Месси

08 Июля 2023 • 10:10 Комментировать

Пивоварня Prison Pals Brewing Co выпустила пиво в честь трансфера аргентинского нападающего Лионеля Месси в МЛС. 36-летний форвард этим летом стал игроком «Интер Майами».

Банка оформлена в черно-розовых цветах, которые повторяют цвета формы команды из Флориды. На тару нанесен десятый номер, под которым выступает Месси, а также надпись GOAT. Первая партия алкогольного напитка была раскуплена за несколько часов.

О трансфере Лионеля в «Интер Майами» было объявлено в начале июня. Заработная плата нападающего составит 60 миллионов долларов в год. Презентация Месси состоится 16 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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