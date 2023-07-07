Антонелла Рокуццо, супруга звёздного футболиста Лионеля Месси, опубликовала в социальных сетях несколько фотографий из отпуска. На одной из них девушка запечатлена с мужем, находящимся за рулём гидроцикла.

Напомним, что Лионель Месси принял решение не продлевать контракт с «ПСЖ» после проведённых двух сезонов в клубе. Аргентинский нападающий перебрался в «Интер Майами». Дебют Месси в новой команде ожидается во второй половине июля.

Добавим, что Месси после триумфа сборной Аргентины на чемпионате мира считают главным фаворитом на завоевание «Золотого мяча» в 2023 году.