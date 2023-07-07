Зарплата Альбы в «Интер Майами» сократится в 10 раз

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба близок к переезду в МЛС, где интерес к нему проявляет «Интер Майами». Ранее ряды этого клуба пополнили нападающий Лионель Месси и полузащитник Серхио Бускетс.

Как стало известно журналистам Miami Herald, при переходе испанский латераль сильно потеряет в размере заработной платы. Оклад Жорди в команде из Флориды составит не больше двух миллионов долларов. В «Барселоне» Альба зарабатывал 24 миллиона.

Альба защищал цвета «Барселоны» с 2012 по 2023 год. В прошлом сезоне чемпионата Испании защитник провел 24 поединка, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи.