Клуб Месси подпишет очередного звёздного игрока

Экс-защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба, который сейчас находится в статусе свободного агента, сегодня должен стать игроком «Интер Майами». Об этом рапортуют журналисты Miami Herald. Стороны уже согласовали трудовое соглашение.

В команде из Флориды Альба воссоединится с бывшими одноклубниками Лионелем Месси и Серхио Бускотсом. Форвард и полузащитник перешли в «Интер Майами» в прошлом месяце.

В минувшем сезоне Жорди принял участие в 24 поединках за «сине-гранатовых» во всех турнирах. Защитник отметился двумя забитым мячами и тремя голевыми передачами. Вместе с командой он стал чемпионом Ла Лиги.