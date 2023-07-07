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США. МЛС

Бекхэм: «Получил миллион сообщений на телефон»

07 Июля 2023 • 03:48 Комментировать

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал о том, как получил огромное множество сообщений на свой телефон после того, как аргентинский нападающий Лионель Месси решил выступать за его клуб.

- Я проснулся утром и увидел на телефоне, наверное, с миллион сообщений. Сперва я не понял, что случилось, а потом прочитал - Месси решил перейти в «Интер Майами». Конечно, не могу сказать, что это стало сюрпризом для меня, я обещал болельщикам, что буду стараться приглашать лучших игроков, - рассказал Бекхэм.

Напомним, что Лионель Месси расстался с «ПСЖ» и будет выступать за «Интер Майами».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Лионель Месси Интер Майами
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