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США. МЛС

​Кьеллини извинился перед Пучем, но тот снова забил в дерби Лос-Анджелеса

06 Июля 2023 • 05:22 Комментировать
Лос-Анджелес Гэлакси
2:1
Лос-Анджелес
окончен

В конце мая мы сообщали о конфликте бывшего игрока туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини с экс-игроком «Барселоны» Рики Пучем - итальянец разозлился на каталонца за то, что тот забил в дерби Лос-Анджелеса в ворота его команды.

Накануне очередной игры между его «Лос-Анджелесом» против «Гэлакси» Кьеллини решил публично извиниться за то, что назвал Пуча «клоуном». Однако Пуч ответил ему по-своему - он снова забил гол в ворота «ЛА», а его команда выиграла со счетом 2:1.

Любопытно, что и второй гол «Лос-Анджелес Гэлакси» забил Тайлер Бойд - он забивал и в том самом, предыдущем матче, также.  

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Евро-Футбол.Ру,
Джорджо Кьеллини Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Рики Пуч
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