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США. МЛС

«Интер Майами» планирует подписание Эдена Азара

05 Июля 2023 • 22:13 Комментировать
Интер Майами
2:2
Коламбус Крю
окончен

Руководство «Интер Майами» продолжает попытки укрепить состав после подписаний Лионеля Месси и Серхио Бускетса.

По информации издания Relevo, боссы клуба МЛС переключили своё внимание на бывшего вингера мадридского «Реала» и «Челси» Эдена Азара. Сообщается, что сам футболист ещё не принял решение о своём будущем, несмотря на попытки американского клуба повлиять на Эдена.

Напомним, что после прошедшего сезона экс-капитан бельгийской национальной команды разорвал контракт с мадридским «Реалом» после четырёх неудачных сезонов в Испании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего футболиста в пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Эден Азар Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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