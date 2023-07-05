«Интер Майами» планирует подписание Эдена Азара

Руководство «Интер Майами» продолжает попытки укрепить состав после подписаний Лионеля Месси и Серхио Бускетса.

По информации издания Relevo, боссы клуба МЛС переключили своё внимание на бывшего вингера мадридского «Реала» и «Челси» Эдена Азара. Сообщается, что сам футболист ещё не принял решение о своём будущем, несмотря на попытки американского клуба повлиять на Эдена.

Напомним, что после прошедшего сезона экс-капитан бельгийской национальной команды разорвал контракт с мадридским «Реалом» после четырёх неудачных сезонов в Испании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего футболиста в пять миллионов евро.