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США. МЛС

Агуэро сделал выбор между Месси и Роналду

05 Июля 2023 • 08:45 Комментировать

Бывший форвард сборной Аргентины, «Манчестер Сити» и каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Месси – лучший, после него идет Криштиану Роналду. Очень непросто конкурировать с Лионелем на таком же уровне. Эти парни провели десяток лет, конкурируя за «Золотой мяч». Они сражались за то, чтобы быть номером один в мировом футболе», - передает слова Серхио Barca Universal.

Напомним, что на счету Месси семь «Золотых мячей», а в активе Роналду пять аналогичных наград. В настоящий момент аргентинец выступает за «Интер Майами», а Криштиану играет в клубе «Аль-Наср».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Серхио Агуэро
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