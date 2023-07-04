Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который недавно завершил карьеру в японском «Виссел Кобе», может перейти в «Интер Майами».

Согласно информации RAC1, испанский полузащитник получил интересное предложение от «Интер Майами», где он сможет воссоединиться со своими бывшими одноклубниками по «Барселоне» — нападающим Лионелем Месси и полузащитником Серхио Бускетсом.

По данным источника, Иньеста также получил предложение из Саудовской Аравии. В настоящий момент он взвешивает свои варианты.

В составе «Виссел Кобе» Иньеста провел последние 5 сезонов. Он сыграл 134 матча, забил 26 голов и отдал 25 ассистов.