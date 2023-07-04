​Экс-игрок «Барселоны» предостерёг Месси и Бускетса

Хавбек «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч предостерёг своих бывших одноклубников – Лионеля Месси и Серхио Бускетса, перебравшихся в «Интер Майами». По словам Пуча, Месси и Бускетсу предстоит привыкнуть к новым реалиям.

«Что мне здесь не нравится, так это поездки и смена времени. Футболистам иногда сложно хорошо отдохнуть. Это одна из вещей, к которой мне было трудно адаптироваться», - рассказал Пуч изданию AS.

Напомним, что Рики Пуч выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси» с августа прошлого года. Ранее он играл за «Барселону».

Дебют Лионеля Месси за «Интер Майами» ожидается во второй половине июля.