Экс-игрок «Барселоны» высказался о переходе Месси и Бускетса в «Интер Майами»

Хавбек Рики Пуч, который выступает в США за «Лос-Анджелес Гэлакси», отреагировал на переезд в США нападающего Лионеля Месси и полузащитника Серхио Бускетса.

«У МЛС большое будущее. Тем более, когда сюда приехали Месси и Бускетс. Эти футболисты многое могут дать чемпионату. Это отличное место для завершения карьеры. Рад за них. В МЛС мне больше всего нравится уровень конкуренции, здесь любая команда может обыграть другую», - передает слова футболиста AS.

Напомним, что Месси и Бускетс перешли в «Интер Майами» в статусе свободных агентов. В настоящий момент их команда занимает последнее место в таблице.