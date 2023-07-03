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США. МЛС

У Серхио Рамоса есть три варианта продолжения карьеры

03 Июля 2023 • 22:03 Комментировать
Интер Майами
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Коламбус Кру
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05.07 02:30

Центральный защитник Серхио Рамос пока не решил, где продолжит карьеру.

Известно, что 37-летний игрок, покинувший «Пари Сен-Жермен» по истечении контракта, был заинтересован в возвращении в «Севилью», но сделка не состоялась. По данным инсайдера Фабрицио Романо, прямо сейчас у Рамоса есть три варианта: переговоры с испанским ветераном по-прежнему ведёт американский «Интер Майами», также на центрбека претендуют два неназванных клуба, представляющих чемпионат Саудовской Аравии.

Серхио Рамос представлял цвета «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. В его активе шесть забитых мячей в 58 поединках за парижский гранд.

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ПСЖ Серхио Рамос Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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