У Серхио Рамоса есть три варианта продолжения карьеры

Центральный защитник Серхио Рамос пока не решил, где продолжит карьеру.

Известно, что 37-летний игрок, покинувший «Пари Сен-Жермен» по истечении контракта, был заинтересован в возвращении в «Севилью», но сделка не состоялась. По данным инсайдера Фабрицио Романо, прямо сейчас у Рамоса есть три варианта: переговоры с испанским ветераном по-прежнему ведёт американский «Интер Майами», также на центрбека претендуют два неназванных клуба, представляющих чемпионат Саудовской Аравии.

Серхио Рамос представлял цвета «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. В его активе шесть забитых мячей в 58 поединках за парижский гранд.