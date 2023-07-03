Бекхэм назвал трансфер Месси потрясающим событием для «Интер Майами»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поделился комментарием о переходе в его команду нападающего Лионеля Месси.

«Этот момент не стал для меня неожиданностью. Мы всегда хотели привезти в клуб лучших футболистов. То, что Месси, который выиграл все в этой жизни, выбрал «Интер Майами» — это потрясающее событие для нас», — цитирует Бекхэма портал Goal.

В минувшем сезоне 36-летний аргентинец появился на поле в 41 матче за «ПСЖ», в которых забил 21 гол и записал на свой счет 20 результативных передач. Этим летом Месси покинул французский клуб и присоединился к «Интер Майами» свободным агентом.