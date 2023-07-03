Иньеста отреагировал на трансфер Месси в МЛС

Легендарный испанский полузащитник Андрес Иньеста прокомментировал решение нападающего Лионеля Месси продолжить карьеру в МЛС.

«Конечно, было бы круто, если бы Лео вернулся в «Барселону». Но каждый выбирает для себя самый подходящий вариант, где ему будет лучше. В этой лиге Месси получит новый опыт. Думаю, он там добьется успеха, как и везде, где он играл», - передает слова Андреса DAZN.

Месси перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента из «ПСЖ». В СМИ сообщалось, что контракт 35-летнего форварда с клубом будет рассчитан на два года с возможностью продления на один сезон.