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США. МЛС

Иньеста отреагировал на трансфер Месси в МЛС

03 Июля 2023 • 13:57 Комментировать

Легендарный испанский полузащитник Андрес Иньеста прокомментировал решение нападающего Лионеля Месси продолжить карьеру в МЛС.

«Конечно, было бы круто, если бы Лео вернулся в «Барселону». Но каждый выбирает для себя самый подходящий вариант, где ему будет лучше. В этой лиге Месси получит новый опыт. Думаю, он там добьется успеха, как и везде, где он играл», - передает слова Андреса DAZN.

Месси перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента из «ПСЖ». В СМИ сообщалось, что контракт 35-летнего форварда с клубом будет рассчитан на два года с возможностью продления на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Андрес Иньеста Интер Майами
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