Клуб Месси может подписать Суареса и ди Марию

Ряды американского клуба «Интер Майами» могут пополнить еще два звездных игрока. Речь идет о полузащитнике Анхеле ди Марии и форварде Луисе Суаресе.

«У Луиса есть действующий контракт, в котором прописан пункт о возможном расторжении. Но я пока не знаю, воспользуемся ли мы им. Также были переговоры с ди Марией, но он планирует перейти в другой клуб», - передает слова совладельца Хорхе Маса газета Marca.

Ранее сообщалось об интересе «Интер Майами» к испанцам Серхио Рамосу и Жорди Альбе.

В начале лета было объявлено о переходе в клуб из Флориды аргентинца Лионеля Месси. Спустя некоторое время к чемпиону мира присоединился полузащитник Серхио Бускетс.