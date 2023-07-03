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США. МЛС

Клуб Месси может подписать Суареса и ди Марию

03 Июля 2023 • 08:16 Комментировать

Ряды американского клуба «Интер Майами» могут пополнить еще два звездных игрока. Речь идет о полузащитнике Анхеле ди Марии и форварде Луисе Суаресе.

«У Луиса есть действующий контракт, в котором прописан пункт о возможном расторжении. Но я пока не знаю, воспользуемся ли мы им. Также были переговоры с ди Марией, но он планирует перейти в другой клуб», - передает слова совладельца Хорхе Маса газета Marca.

Ранее сообщалось об интересе «Интер Майами» к испанцам Серхио Рамосу и Жорди Альбе.

В начале лета было объявлено о переходе в клуб из Флориды аргентинца Лионеля Месси. Спустя некоторое время к чемпиону мира присоединился полузащитник Серхио Бускетс.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Анхель Ди Мария Интер Майами
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