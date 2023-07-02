В «Интер Майами» раскрыли зарплату Месси

Один из владельцев «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал о том, какая зарплата будет у аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Лионель может сделать МЛС одной из крупнейших лиг мира. Он хочет оставить свой след здесь. После завершения карьеры у Лионеля будет доля в нашем клубе», - передает слова руководителя El Pais.

Кроме того, Мас заявил, что заработная плата 35-летнего аргентинца составит от 50 до 60 миллионов долларов в год.

Месси присоединился к «Интер Майами» в начале июня на правах свободного агента. Предыдущим местом работы нападающего был французский «ПСЖ».

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