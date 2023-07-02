Клуб Месси может подписать двух звёздных испанцев

Звездные испанские защитники Жорди Альба и Серхио Рамос, которые сейчас находятся в статусе свободных агентов, могут продолжить карьеру за пределами Европы.

Согласно информации журналистов Sport.es, в подписании экс-футболистов «Барселоны» и «Реала» заинтересован «Интер Майами». В июне ряды коллектива из Флориды пополнили аргентинский нападающий Лионель Месси и полузащитник Серхио Бускетс.

В прошлом сезоне Альба сыграл за «Барселону» 24 матча в Ла Лиге, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Рамос в минувшей кампании играл за «ПСЖ». Серхио провел 33 матча в Лиге 1, забил два гола и отдал ассист.

Серхио Рамос выбрал клуб для завершения карьеры