Новый клуб Месси прервал серию из семи поражений подряд

Новый клуб звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси - «Интер Майами» - прервал серию из семи подряд поражений. В поединке регулярного сезона МЛС команда из Флориды расписала мировую с «Остином». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Стоит отметить, что «Интер Майами» располагается на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 баллов после 19 туров.

Напомним, что Месси перешел в клуб из Флориды в начале июня, подписав трудовое соглашение по схеме «2+1». Дебют 35-летнего аргентинского форварда за «Интер Майами» ожидается 21 июля.