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США. МЛС

Реакция Месси на уход Фабрегаса из футбола

02 Июля 2023 • 08:21 Комментировать

Аргентинский форвард Лионель Месси прокомментировал уход из футбола своего экс-одноклубника по каталонской «Барселоне» Сеска Фабрегаса.

«Сеск, ты один из моих лучших друзей. Мы обязательно продолжим проводить время вместе. Тебя очень все любят и желают всего самого лучшего на твоем новом этапе, друг. Крепко тебя обнимаю», - говорится в публикации 35-летнего нападающего в социальных сетях.

Напомним, что Месси и Фабрегас вместе выступали за каталонский гранд с 2011 по 2014 год. Последним клубом Сеска был итальянский «Комо». В составе сборной Испании он провел 110 матчей и забил 15 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Сеск Фабрегас
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