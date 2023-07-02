Реакция Месси на уход Фабрегаса из футбола

Аргентинский форвард Лионель Месси прокомментировал уход из футбола своего экс-одноклубника по каталонской «Барселоне» Сеска Фабрегаса.

«Сеск, ты один из моих лучших друзей. Мы обязательно продолжим проводить время вместе. Тебя очень все любят и желают всего самого лучшего на твоем новом этапе, друг. Крепко тебя обнимаю», - говорится в публикации 35-летнего нападающего в социальных сетях.

Напомним, что Месси и Фабрегас вместе выступали за каталонский гранд с 2011 по 2014 год. Последним клубом Сеска был итальянский «Комо». В составе сборной Испании он провел 110 матчей и забил 15 мячей.