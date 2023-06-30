Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 36-летнего аргентинского нападающего в клуб МЛС «Интер Майами».

- Месси, по большому счёту, уже закончил игровую карьеру. Люди, которые разбираются в футболе, понимают, что он ещё два года назад начал готовить себе пенсионную раскладушку. Зачем Месси было ехать в арабские страны? Он полетел в Майами, где ему нравится и где у него есть дом. Он давным-давно жил не в Аргентине, а в Барселоне, потом переехал в гостиницу «ПСЖ», много заработал. Ну и в Америке денег дурных много.

МЛС – лига для пенсионеров. Все туда стремятся перейти в конце игровой карьеры из Англии, Франции, Германии, Испании. Потому что уровень футбола там невысокий, зато денежек насыпают хорошо. А Месси грамотный человек, который знает себе цену. Я думаю, он сделал правильный выбор, осуждать его нечего.

В футбол на уровне Европы он играть уже не хочет. Он не поехал развивать футбол в Саудовской Аравии, ему это не нужно. А в Америке он отдохнёт и будет классно играть на фоне других футболистов, которые есть там. На молодёжном чемпионате мира за сборную США практически не играли футболисты из МЛС – абсолютное большинство было из европейских клубов. И это не просто так.