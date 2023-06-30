Тренер «Интер Майами» рассказал о беседе с Месси

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о беседе с нападающим Лионелем Месси и полузащитником Серхио Бускетсом.

«Я уже пообщался с Лионелем и Серхио. Мы обсудили то, что предстоит много работы. Хотим поднять команду на новый уровень. Месси и Бускетс приехали сюда не отдыхать. Эти парни здесь, чтобы работать и побеждать. Это у них в крови», - рассказал специалист во время пресс-конференции.

Напомним, что Месси и Бускетс перешли в команду из Майами в статусе свободных агентов. До этого Лионель выступал за «ПСЖ», а Серхио защищал цвета каталонской «Барселоны».