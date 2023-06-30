В новом клубе Месси назвали цель на сезон

Новый главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино поведал о целях своей команды на нынешний сезон.

«Одна из наших главных целей – выйти в плей-офф. Это будет нелегко, однако пока есть шансы, мы должны бороться. Еще есть Кубок. Турнир стартует через несколько недель.

Мы намерены собрать полную команду до начала сезона 2024 года. Должны набрать нужных футболистов, которые будут защищать цвета «Интер Майами», - рассказал специалист во время пресс-конференции.

Напомним, что этим летом ряды команды из Флориды пополнили нападающий Лионель Месси и полузащитник Серхио Бускетс.