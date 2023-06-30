Мартино: «Месси сделает МЛС ещё лучше»

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о чемпионате МЛС.

«Мне очень понравилась эта лига. То, что лучшие футболисты мира приезжают сюда, поможет ее прогрессу. Лига уже растет, а присутствие здесь Лионеля Месси, безусловно, сделает МЛС еще лучше», - рассказал специалист во время пресс-конференции.

Напомним, что Месси перешел в «Интер Майами» в начале июня. Аргентинец перебрался в клуб из Флориды на правах свободного агента, заключив контракт на два года с возможностью пролонгации на один сезон. Также ряды команды из Майами пополнил экс-полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс.