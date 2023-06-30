Трансфер Месси ещё не оформлен – директор «Интер Майами» назвал сроки

Недавно было объявлено о том, что Лионель Месси будет выступать за «Интер Майами». При этом трансфер аргентинца в клуб МЛС ещё не был оформлен полностью. О текущей ситуации рассказал Крис Хендерсон, который занимает пост спортивного директора клуба.

«Что касается Лео, то условия согласованы, но мы работаем над оформлением документов с МЛС. Это займёт время. Мы надеемся, что в средине или конце июля Месси будет готов работать. Всё будет зависеть от завершения оформления документов», - сказал Хендерсон журналистам на пресс-конференции.

Напомним, что два последних сезона Лионель Месси провёл в «ПСЖ».

​Президент «Барселоны» объяснил, почему Месси не вернулся