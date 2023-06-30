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США. МЛС

Трансфер Месси ещё не оформлен – директор «Интер Майами» назвал сроки

30 Июня 2023 • 01:59 Комментировать

Недавно было объявлено о том, что Лионель Месси будет выступать за «Интер Майами». При этом трансфер аргентинца в клуб МЛС ещё не был оформлен полностью. О текущей ситуации рассказал Крис Хендерсон, который занимает пост спортивного директора клуба.

«Что касается Лео, то условия согласованы, но мы работаем над оформлением документов с МЛС. Это займёт время. Мы надеемся, что в средине или конце июля Месси будет готов работать. Всё будет зависеть от завершения оформления документов», - сказал Хендерсон журналистам на пресс-конференции.

Напомним, что два последних сезона Лионель Месси провёл в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами трансферы футбола - лето 2023 Крис Хендерсон
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