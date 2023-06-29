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США. МЛС

Бекхэм высказался о новом главном тренере «Интер Майами»

29 Июня 2023 • 07:26 Комментировать

Бывший английский футболист, а ныне владелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о назначении аргентинского специалиста Херардо Мартино на пост главного тренера команды.

«Мартино уважаемый тренер в нашем виде спорта. Его послужной список говорит сам за себя. Мы уверены, что его опыт поможет нашей команде в достижении поставленных целей. С нетерпением ждем начала сотрудничества», - передает слова Бекхэма пресс-служба клуба.

Напомним, что этим летом ряды «Интер Майами» пополнили звездный нападающий Лионель Месси, а также испанский полузащитник Серхио Бускетс.

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Херардо Мартино Интер Майами
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