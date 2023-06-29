«Интер Майами» объявил о назначении Херардо Мартино на пост главного тренера.

Слухи о возможном приходе аргентинского наставника в клуб появились ещё в начале месяца, и теперь это подтверждено официально. Ранее в «Интер Майами» перебрался Лионель Месси, работавший под руководством Мартино в «Барселоне» (с 2013 по 2014 год) и в сборной Аргентины (2014-2016).

Прежним местом работы Херардо Мартино была национальная сборная Мексики, во главе которой тренер находился с января 2019 года по ноябрь 2022. Аргентинец также известен по работе в сборной Парагвая и американской «Атланте Юнайтед».