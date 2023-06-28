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США. МЛС

​Стало известно, где проводит отпуск Месси

28 Июня 2023 • 11:39 Комментировать

После непростого сезона Лионель Месси отправился в отпуск. Сначала звёздный футболист провёл время в родной Аргентине, а в настоящий момент он находится на Багамских островах вместе со своей женой и детьми, пишет портал Goal.

Судя по всему, прямо на пляже Месси встретил сын известного в прошлом украинского футболиста Андрея Шевченко Кристиан. Он опубликовал фотографию с Месси и написал, что ему было приятно повстречать величайшего игрока всех времён.

Напомним, что Лионель Месси принял решение не продлевать контракт с «ПСЖ». Теперь аргентинец будет выступать за «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Лионель Месси Интер Майами
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