​Месси высказался о ближайших планах

Лионель Месси принял участие в прощальном матче Хуана Романа Рикельме. После игры семикратный обладатель «Золотого мяча» сказал несколько слов, в том числе о ближайших планах.

«Приятно, что я смог принять участие в этой игре, учитывая всё, что Рикельме значит для футбола в Аргентине, для «Бока Хуниорс». Теперь у меня будет несколько дней отпуска, а затем я начну путь в своём новом городе и в своём новом клубе. Я очень взволнован», - слова Месси приводит Goal со ссылкой на аргентинское телевидение.

Напомним, что Лионель Месси будет играть за «Интер Майами». Последние два сезона аргентинец провёл в «ПСЖ».