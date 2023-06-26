Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

​Месси высказался о ближайших планах

26 Июня 2023 • 15:21 Комментировать

Лионель Месси принял участие в прощальном матче Хуана Романа Рикельме. После игры семикратный обладатель «Золотого мяча» сказал несколько слов, в том числе о ближайших планах.

«Приятно, что я смог принять участие в этой игре, учитывая всё, что Рикельме значит для футбола в Аргентине, для «Бока Хуниорс». Теперь у меня будет несколько дней отпуска, а затем я начну путь в своём новом городе и в своём новом клубе. Я очень взволнован», - слова Месси приводит Goal со ссылкой на аргентинское телевидение.

Напомним, что Лионель Месси будет играть за «Интер Майами». Последние два сезона аргентинец провёл в «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июня
15:21 · США. МЛС
​Месси высказался о ближайших планах
09:53 · США. МЛС
Рикельме высказался о сравнении Месси с Марадоной
07:12 · США. МЛС
Месси высказался о своём дне рождения
25 Июня
17:41 · США. МЛС
​Альба близок к воссоединению с Месси 1
16:24 · США. МЛС
​Руни прокомментировал слухи о Лингарде
14:58 · США. МЛС
​Названа дата презентации Месси в «Интер Майами»
14:50 · США. МЛС
​Фанат приехал посмотреть на Месси и разочаровался 1
14:44 · США. МЛС
​Мартино признался, что может воссоединиться с Месси
13:05 · США. МЛС
Месси высказался о седьмом «Золотом мяче» 3
09:35 · Аргентина
Месси сделал хет-трик в прощальном матче Родригеса
08:10 · США. МЛС
Месси: «Я уже не тот, каким был в «Барселоне»
07:18 · Англия. Премьер-лига
Байдачный: «Холанну и Мбаппе нужно доказать, что они стоят хотя бы половины Месси» 2
24 Июня
23:57 · США. МЛС
Месси: «Меня никогда не волновали индивидуальные награды»
18:10 · Испания. Ла Лига
Месси стал самым дорогим футболистом мира старше 36 лет
00:43 · Испания. Ла Лига
«Интер Майами» анонсировал переход Бускетса официально
Все новости
Рекомендуем