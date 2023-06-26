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США. МЛС

Рикельме высказался о сравнении Месси с Марадоной

26 Июня 2023 • 09:53 Комментировать

Известный в прошлом аргентинский хавбек Хуан Роман Рикельме поделился мнением о нападающем Лионеле Месси.

«Мне повезло играть с таким великим футболистом. Не знаю, превосходит ли он в плане значимости Диего Марадону. Я наблюдал за его карьерой всю свою жизнь. Рад, что он посетил мой прощальный матч», - передает слова Рикельме Mundo Deportivo.

Напомним, что Месси минувший сезон провел в составе французского «ПСЖ». После истечения срока контракта с парижанами аргентинец перешел в американский «Интер Майами». 36-летний нападающий заключил с клубом из Флориды контракт по схеме «2+1».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Хуан Роман Рикельме Интер Майами
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