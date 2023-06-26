Месси высказался о своём дне рождения

Звездный нападающий Лионель Месси, которому 24 июня исполнилось 36 лет, разместил в социальных сетях публикацию, посвященную своему празднику. В ней аргентинец поблагодарил всех за поздравления.

«Огромное спасибо всем за поздравления. Большое удовольствие, что в этом году я отметил день рождения в кругу самых близких мне людей в Росарио. Всех крепко обнимаю», - говорится в публикации спортсмена.

Этим летом Месси покинул «ПСЖ», в составе которого провел два последних сезона. Лионель перебрался в американский клуб «Интер Майами», заключив трудовое соглашение по схеме «2+1».