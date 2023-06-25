​Альба близок к воссоединению с Месси

После подписаний Лионеля Месси и Серхио Бускетса «Интер Майами» близок к осуществлению трансфера ещё одного экс-игрока «Барселоны». Как сообщает TodoFichajes, в ближайшее время подписать контракт с клубом МЛС должен 34-летний защитник Жорди Альба.

Напомним, что Альба ранее покинул «Барселону» после одиннадцати лет выступлений в этом клубе. За этот период защитник провёл 459 матчей, в которых записал на свой счёт 27 голов и 99 результативных передач на партнёров.

Ранее в прессе появилась информация о том, какого числа «Интер Майами» планирует представить Лионеля Месси и Серхио Бускетса.