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США. МЛС

​Руни прокомментировал слухи о Лингарде

25 Июня 2023 • 16:24 Комментировать

Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал слухи о том, что клуб может подписать экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.

«Я не знаю, откуда взялись эти слухи. С моей точки зрения, мы не заинтересованы в его подписании», - сказал Руни журналистам.

Джесси Лингарду 30 лет. В сезоне 2022/2023 полузащитник выступал за «Ноттингем Форест». В 20 матчах Лингард записал на свой счёт только два гола и два голевых паса на партнёров. С начала июля Джесси обретёт статус свободного агента.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает Джесси Лингарда в 8 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Ди Си Юнайтед Джесси Лингард
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