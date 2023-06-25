​Названа дата презентации Месси в «Интер Майами»

После двух сезонов в «ПСЖ» Лионель Месси сделал выбор в пользу «Интер Майами». Клуб МЛС планирует представить звёздного аргентинца в воскресенье, 16 июля. Об этом стало известно журналистам Mundo Deportivo.

Ожидается, что «Интер Майами» в этот день представит своим болельщикам не только Лео Месси, но и другого звёздного экс-игрока «Барселоны» - Серхио Бускетса.

Источник отмечает, что клуб МЛС нанял персонал, чтобы для презентации увеличить пропускную способность стадиона на три тысячи мест.

Отметим, что «Интер Майами» сейчас занимает последнее место в турнирной таблице восточной конференции МЛС.