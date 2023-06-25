​Фанат приехал посмотреть на Месси и разочаровался

В ночь с субботы на воскресенье «Интер Майами» в МЛС проводил матч против «Филадельфии». Один из болельщиков клуба из Майами то ли в шутку, то и всерьёз рассчитывал увидеть на поле Лионеля Месси. Фанат попал в телетрансляцию, в руках он держал баннер с надписью: «Я преодолел 1200 миль, чтобы увидеть величайшего игрока в истории». На лице молодого человека читалось разочарование.

Огорчила болельщика и его команда – «Интер Майами» проиграл «Филадельфии» с крупным счётом 1:4. Новый клуб Лионеля Месси по-прежнему замыкает турнирную таблицу восточной конференции МЛС.

Дебют Месси за «Интер Майами» ожидается во второй половине июля.