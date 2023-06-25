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США. МЛС

​Мартино признался, что может воссоединиться с Месси

25 Июня 2023 • 14:44 Комментировать

Херардо Мартино может стать новым главным тренером «Интер Майами» и воссоединиться со звёздным форвардом Лионелем Месси. Опытный аргентинский специалист подтвердил факт ведения переговоров с клубом МЛС.

«Мы общаемся с «Интер Майами», - сказал 60-летний Мартино, чьи слова приводит Goal.

Херардо Мартино находится без работы уже более полугода. После чемпионата мира – 2022 аргентинец покинул должность главного тренера сборной Мексики.

Отметим, что с Лионелем Месси Херардо Мартино в своё время пересекался как в сборной Аргентины, так и в «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами
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