​Мартино признался, что может воссоединиться с Месси

Херардо Мартино может стать новым главным тренером «Интер Майами» и воссоединиться со звёздным форвардом Лионелем Месси. Опытный аргентинский специалист подтвердил факт ведения переговоров с клубом МЛС.

«Мы общаемся с «Интер Майами», - сказал 60-летний Мартино, чьи слова приводит Goal.

Херардо Мартино находится без работы уже более полугода. После чемпионата мира – 2022 аргентинец покинул должность главного тренера сборной Мексики.

Отметим, что с Лионелем Месси Херардо Мартино в своё время пересекался как в сборной Аргентины, так и в «Барселоне».