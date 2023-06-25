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США. МЛС

Месси высказался о седьмом «Золотом мяче»

25 Июня 2023 • 13:05 Комментировать (2)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своём седьмом «Золотом мяче». Его футболист выиграл в 2021 году.

«Это было очень красивое признание. Последний «Золотой мяч» достался мне после важного успеха со сборной Аргентины [выигрыш Кубка Америки]. Это память, которая останется со мной навсегда», - сказал Месси в ходе интервью для beIN Sports.

Отметим, что Месси считается главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2023 году. В конце прошлого года Лионель стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Тогда в финале «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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Комментарии (2)
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intermerdano
25 Июня 2023 в 14:18
всем давно насрать
Alex1972
25 Июня 2023 в 14:03
Думай уже о 8-м...
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