Месси: «Я уже не тот, каким был в «Барселоне»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о своем нынешнем уровне игры.

«Мне сейчас 35 лет. Я уже не тот футболист, каким был в каталонской «Барселоне». «ПСЖ»? Первый сезон во Франции был для меня сложным по ряду причин. Однако в прошлом сезоне я чувствовал себя намного лучше, был более расслаблен», - передает слова аргентинского форварда beln Sports.

Мессы защищал цвета «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. По завершении минувшего сезона нападающий покинул парижский гранд и перебрался на правах свободного агента в «Интер Майами». Стороны заключили контракт по схеме «2+1».

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