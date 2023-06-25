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США. МЛС

Месси: «Я уже не тот, каким был в «Барселоне»

25 Июня 2023 • 08:10 Комментировать

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о своем нынешнем уровне игры.

«Мне сейчас 35 лет. Я уже не тот футболист, каким был в каталонской «Барселоне». «ПСЖ»? Первый сезон во Франции был для меня сложным по ряду причин. Однако в прошлом сезоне я чувствовал себя намного лучше, был более расслаблен», - передает слова аргентинского форварда beln Sports.

Мессы защищал цвета «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. По завершении минувшего сезона нападающий покинул парижский гранд и перебрался на правах свободного агента в «Интер Майами». Стороны заключили контракт по схеме «2+1».

«Барселона» нашла альтернативу Месси

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