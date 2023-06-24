Месси: «Меня никогда не волновали индивидуальные награды»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился мыслями о своей карьере.

Звёздный аргентинец, в субботу отметившись своё 36-летие, недавно решил сменить «Пари Сен-Жермен» на МЛС, расставшись с европейским футболом.

«Я достиг самой важной цели, которая у меня была, – выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины. Это было невероятно.

Меня никогда не волновали индивидуальные награды, на первом месте всегда были успехи с национальной командой и клубами, в которых я выступал, и в этом плане в моей карьере всё сложилось великолепно. Я больше не слежу за своими личными рекордами», – цитирует Barca Universal Месси.