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США. МЛС

Месси: «Меня никогда не волновали индивидуальные награды»

24 Июня 2023 • 23:57 Комментировать
Филадельфия Юнион
...
Интер Майами
1 1.35 X 5.20 2 9.00
Через 1 ч. 16 мин.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился мыслями о своей карьере.

Звёздный аргентинец, в субботу отметившись своё 36-летие, недавно решил сменить «Пари Сен-Жермен» на МЛС, расставшись с европейским футболом.

«Я достиг самой важной цели, которая у меня была, – выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины. Это было невероятно.

Меня никогда не волновали индивидуальные награды, на первом месте всегда были успехи с национальной командой и клубами, в которых я выступал, и в этом плане в моей карьере всё сложилось великолепно. Я больше не слежу за своими личными рекордами», – цитирует Barca Universal Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Интер Майами
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ФИЛАДЕЛЬФИЯ ЮНИОН ИНТЕР МАЙАМИ
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